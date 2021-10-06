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Чем займется Разумков после оставки: политолог озвучил прогноз У Разумкова маленький антирейтинг по сравнению с другими топ-политиками

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после увольнения с должности может начать собственную политическую карьеру, поскольку выгодно отличается из топ-10 украинских политиков.

Такое мнение высказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Геннадий Дубов.

"Думаю, что может быть будущее, и основание следующее - сегодня украинцы пользуются так называемой харизматичной легитимацией, то есть они более интуитивно отдают должное определенном политику. В этом феномен Зеленского, кстати. У него был совершенно минимальный антирейтинг и очень высокая узнаваемость, поэтому очень за короткий промежуток времени в течение предвыборной кампании... сумел соответственно нагнать правильными месседжами положительное отношение", - объяснил эксперт.

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Дубов отметил, что сегодня у Разумкова из топ-10 украинских политиков наименьший антирейтинг, около 14%. Кроме того, 30-40% людей вообще не слышали о нем как о фигуре.

"Это хорошая почва, чтобы его выводить, доносить его месседжи обществу. Меседж может быть очень простой - что-то вроде "закон надо выполнять"... Это было уже, оно заходит. Все понимают запрос общества, на законность, на порядок запрос есть... У Разумкова есть почва, потому что у него большая доля неузнаваемости, что можно исправить, и очень маленький антирейтинг", - рассказал политолог.

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Напомним, Верховная Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний. Также нардепы поддержали внесение в повестку дня вопроса об отзыве Разумкова с должности. Вопрос об отставке спикера планируют рассмотреть 7 октября. Заседание парламента 5 октября вел первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.