"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова
Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране
6 октября в эфире телеканала "Украина 24" в 20:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.
Гости "ТОК-ШОУ №1":
- Дмитрий Разумков
- Арсений Яценюк
- Ирина Геращенко
- Александр Корниенко
- Никита Потураев
- Александр Качура
- Ярослав Железняк
- Людмила Буймистер
- Александр Ковальчук
- Алексей Гончаренко
- Руслан Рябошапка
- Андрей Николаенко
- Нестор Шуфрич
- Юрий Камельчук
- Ольга Василевская-Смаглюк
- Алексей Устенко
- Валентин Гладких
Темы:
- Отставка спикера Верховной Рады: ждать ли парламентский кризис, кто будет новым спикером
- Офшорный скандал: какие последствия будет иметь для Украины и должна ли власть бороться с этим? Если да, то какими методами?
Не пропустите - 6 октября в 20:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1"