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"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

6 октября в эфире телеканала "Украина 24" в 20:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1":

Дмитрий Разумков

Арсений Яценюк

Ирина Геращенко

Александр Корниенко

Никита Потураев

Александр Качура

Ярослав Железняк

Людмила Буймистер

Александр Ковальчук

Алексей Гончаренко

Руслан Рябошапка

Андрей Николаенко

Нестор Шуфрич

Юрий Камельчук

Ольга Василевская-Смаглюк

Алексей Устенко

Валентин Гладких

Темы:

Отставка спикера Верховной Рады: ждать ли парламентский кризис, кто будет новым спикером

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Не пропустите - 6 октября в 20:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1"