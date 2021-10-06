"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

Известные политики обсудят с ведущим, что происходит в стране

"ТОК-ШОУ №1": гости и темы программы Василия Голованова

6 октября в эфире телеканала "Украина 24" в 20:00 "ТОК-ШОУ №1" с Василием Головановым. В авторском проекте Василий Голованов вместе с гостями в студии обсуждает актуальные события в Украине.

Гости "ТОК-ШОУ №1": 

  • Дмитрий Разумков
  • Арсений Яценюк
  • Ирина Геращенко
  • Александр Корниенко
  • Никита Потураев
  • Александр Качура
  • Ярослав Железняк
  • Людмила Буймистер
  • Александр Ковальчук
  • Алексей Гончаренко
  • Руслан Рябошапка
  • Андрей Николаенко
  • Нестор Шуфрич
  • Юрий Камельчук
  • Ольга Василевская-Смаглюк
  • Алексей Устенко
  • Валентин Гладких

Темы

  • Отставка спикера Верховной Рады: ждать ли парламентский кризис, кто будет новым спикером
  • Офшорный скандал: какие последствия будет иметь для Украины и должна ли власть бороться с этим? Если да, то какими методами?

Не пропустите - 6 октября в 20:00 в новом выпуске "ТОК-ШОУ №1"

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