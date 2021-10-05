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Ясько рассказала об отношениях с Саакашвили: Хотелось сделать не так Народный депутат Елизавета Ясько сообщила, почему об ее отношениях с Саакашвили стало известно сейчас

В эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" народный депутат Елизавета Ясько рассказала, что они с Михаилом Саакашвили давно хотели сообщить о своих отношениях, но собирались сделать это в более спокойных обстоятельствах.

По ее словам, арест Михаила Саакашвили стал причиной того, что об их отношениях стало известно мировому сообществу.

"Я хотела защитить его как украинка и народный депутат, и как близкий к нему человек. Конечно, я должна была сообщить людям правду. Мы договаваривались, что обо всем расскажем, но в более мирном формате. Но получилось так, как получилось", - сказала Ясько.

Народная избранница также рассказала, что видео, где она Саакашвили объявили о своих чувствах, было записано заранее - почти неделю назад.

"Хейтеры, который сейчас там что-то обговаривают - не имеют такого права. Когда мы защищаем украинское государство и украинского гражданина, близкого человека, большого политика - по другому быть не может", - добавила она.

Ранее Элизавета Ясько, которая сейчас находится в Тбилиси, побывала в тюрьме, где держат Саакашвили: Она отметила, что состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в результате тюремной голодовки может в ближайшие дни значительно ухудшиться.

"Я очень им горжусь, тем духом, который есть в этом человеке. Такие люди рождаются, наверное, раз в 100 лет... Он настроен по-боевому, но хочу сказать, что это уже шестой день голодовки, он действительно вообще ничего не ест".

Напомним, что бывший экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован на Родине 1 октября. После задержания политика отправили втюрьму.

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая назвал арест политическим решением, а не правосудием. Он также рассказал, какие обвинения грузинские власти выдвигают против Саакашвили.

"Например, такое обвинение: зачем пригласил Джо Байдена на ужин и запросил на это госсредства. Есть обвинение: зачем помиловал кое-каких обвиняемых. Такие против него здесь дела", - рассказал адвокат.