19:07, Сегодня

ЕС может отправить в Украину военных: экс-глава СВР оценил идею По мнению эксперта, пока больших перспектив нет, т.к. нет базы для создания вооруженных сил ЕС

Пока что у военной учебной миссии Европейского Союза в Украине нет перспектив.

Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Эта миссия – базовая доминанта, которая нам должна дать перспективу обучения, подготовку, новые стандарты безопасности и обороны, технику, вооружения, координацию работы. Я бы хотел, чтобы эта миссия не была обесценена, поскольку там участвуют наши близкие друзья, которые всегда стоят за нас – поляки, прибалты. Но если говорить концептуально, то у них нет модели, которая бы обеспечивала коллективную безопасность - а сегодня стоит вопрос формирования вооруженных сил Европейского Союза", - отметил он.

По его словам, некоторые говорят, что это альтернатива НАТО, но это параллельные структуры.

Читайте также: ""Открыли огонь по нам – получите в 10 раз больше": Дмитрий Гордон о войне на Донбассе".

"Если эта модель будет продвигаться, то тогда есть в ней некоторый смысл. Сейчас начальный этап, идет процесс консультаций, его не нужно отрицать, идет процесс согласования со всеми участниками. Но пока больших перспектив нет, т.к. нет базы для создания вооруженных сил ЕС. На это нужны триллионы долларов. Мы ведем консультации", - рассказал Маломуж.

Как сообщалось ранее, на фоне обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированного активностью гибридных войск России, ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине. Отмечается, что из-за не спадающей напряженности между Киевом и Москвой в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Документ Европейской службы внешних связей предусматривает, что создание такой миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом продолжающейся военной активности России возле украинских границ и на оккупированных территориях. Как выяснили немецкие журналисты, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме этого, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

Кроме варианта создания военной миссии, ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины. Среди них - расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

При этом народный депутат из партии "Слуга народа" Егор Чернев считает, что Украина как никогда близка к открытому военному противостоянию с Беларусью - к военным действиям Александра Лукашенко подтолкнет его российский коллега Владимир Путин.

"Сам Путин открыто напасть на нас не может - слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится - у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно. Однако ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение ", - пишет Чернев.

По мнению политика, натравить Беларусь на Украину и воевать под белорусским флагом - идеальный вариант для Путина. К тому же, как считает депутат, президент Беларуси уже давно готовит почву для войны с Украиной.