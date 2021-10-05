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Разумков "подрывает" команду Зеленского: эксперт рассказал как "Разумков решил действовать отдельно от политической партии, которая сделала его председателем Верховной Рады", - считает эксперт

Дмитрий Разумков вполне осознанно решился на конфликт с командой президента Владимира Зеленского и справедливо лишился должности председателя Верховной Рады Украины. Такое мнение озвучил в эфире программы "Ток-шоу сегодня" на телеканале "Украина 24" экономист и политолог Андрей Новак.

По его словам, Разумков "подрывал" изнутри команду Зеленского, когда решил вывести на публичный уровень свои определенные мнения о деятельности власти.

"Разумков решил действовать отдельно от политической партии, которая сделала его председателем Верховной Рады. Я считаю, что это не правильно. Это значит, что человек изнутри "подрывает" команду президента. То, что он вывел на публичный уровень свои определенные мысли - это сознательный шаг для того, чтобы покинуть команду. Поэтому увольнение председателя Верховной Рады является правильным шагом", - заявил Новак.

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Напомним, 23 сентября народные депутаты поддержали закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". За законопроект проголосовали во втором чтении.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указала на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599. Разумков решил направить этот законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии.

Тогда фракция "Слуга народа" провела выездное заседание в Трускавце, во время которого начала собирать подписи за отставку Дмитрия Разумкова. Всего удалось собрать более 150 подписей. Уже 5 октября Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на два ближайших заседания Верховной Рады.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.