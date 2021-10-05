17:21, Вчера

Нардеп вмешался в выступление Гончаренко: чем завершилась ссора (видео) Депутаты напомнили друг другу об офшорных скандалах

В кулуарах Верховной Рады народные депутаты из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и "Слуги народа" Владлен Неклюдов поссорились в прямом эфире телеканала "Украина 24". Депутаты припомнили друг другу офшорные скандалы, связанные с президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

Гончаренко давал комментарий в эфире программы "Сегодня День", когда к нему подошел Неклюдов.

Неклюдов: Расскажите о виргинских офшорах.

Гончаренко: Смотрите, это люди, которые скрывают офшоры Зеленского. Смотрите этот цирк!

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Неклюдов: На Виргинские острова перевел деньги, пусть расскажет о Порошенко, седовласом вашем лидере.

Гончаренко: Не надо уходить! Расскажите нам об офшорах Шефира, Зеленского и других... Эти люди не могут себя держать в руках минимально, у него какая-то истерика.

Напомним, 3 октября было опубликовано офшорное досье Pandora Papers, которое стало одной з крупнейших в истории утечек финансовых документов.

В украинской части расследования фигурируют фамилии 1,5 тыс. украинцев, в том числе людей из окружения президента Владимира Зеленского.

В 2016 году в аналогичном досье Panama Parers фигурировал пятый президент Петр Порошенко.