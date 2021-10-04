22:11, Сегодня

"У Путина нет души": Савченко эмоционально высказалась о президенте России Савченко убеждена, что команда Зеленского ничего не знает о дипломатии

Встреча между президентами Украины и России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет результативной.

Об этом заявила в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" бывшая народная депутатка Надежда Савченко.

Так политик прокомментировала заявление Владимира Зеленского в котором он заявил, что встрече двум президентам мешает окружение Путина которое боится, что она будет результативной.

"Я была такой наивной, как сейчас Зеленский, когда освободилась из российской тюрьмы. Я поговорила с Илларионовым (экс-советник Путина - ред), и я ему сказала: вот обменять украинских военнопленных - это же так просто. Нужно поехать к Путину и договориться. Он на меня тогда посмотрел как на маленького ребенка. Он ответил: у Путина нету души, ему все равно на людей и их жизни", - сказала Савченко.

Читайте также: Украина может стать разменной монетой — эксперт о встрече Зеленского и Путина

Политик считает, что Зеленский сможет убедить Путина на какие-то мирные действия только если представит конкретную программу.

"На 40 томов программа должна быть. И это не только о войне разговор. Там можно много чего вспомнить: Азовское море, газ, труба экономика - масса вопросов", - добавила Савченко.

По словам Надежды Савченко, переговоры Владимира Зеленского с любым президентом другой страны успешными быть, ведь большинство представителей команды украинского президента ничего не понимают в дипломатии.

"Не будет никакого результата, Зеленский не готов без сочуствия со стороны другого лидера. А Путин нам не сочуствует и помогать не будет", - заявила она.

Ранее по поводу встречи Зеленского и Путина высказались в российском Кремле. Там заявили, что желание президента Украины говорить о Крыме с главой РФ исключает вероятность самой встречи. Так, Владимир Путин готов ко встречи с Владимиром Зеленским при условии, что вопрос деоккупации Крыма не будет на повестке дня переговоров.

А в начале осени пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут встречу тогда, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать.

А профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что переговоры с Путиным могут ударить по имиджу Зеленского.

"Россия отказывается говорить о Крыме и выносить вопрос возвращения Крыма в повестку дня. Для президента Зеленского это является также неблагоприятной ситуацией, потому что эта встреча ничего хорошего для него не даст в том случае, если он согласится не поднимать этот вопрос", — отметил эксперт.