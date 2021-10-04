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Украина должна бороться за Саакашвили – Ольшанский об аресте экс-президента Грузии Заместитель главы исполкома Совета реформ надеется, что экс-президента Грузии экстрадируют в Украину

Украина должна бороться за освобождение задержанного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, как и за каждого украинского гражданина.

Об этом заявил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" заместитель главы исполкома Национального совета реформ Александр Ольшанский.

"Я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия для Украины как для государства… А что касается его – он не мог поступить иначе. По-человечески это можно понять. Реально на этих выборах решалась судьба Грузии, и были большие опасения, что выборы будут сфальсифицированы. Он поступить по-другому не мог. Я считаю, что поступок достоин уважения, потому что для меня совершенно очевидно, что уголовные дела, которые против него в Грузии были возбуждены – это политически мотивированная история. Там смешные обвинения, и это все не стоит выеденного яйца", - сказал Ольшанский.

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Он не исключил, что в дальнейшем Украина может требовать экстрадиции Саакашвили, а Грузия может отказывать.

"Тут многое зависит от грузинской стороны… За 6 лет, которые ему назначили, там будет еще достаточно выборов. Я все-таки надеюсь, что грузинская сторона не будет настаивать на том, чтобы он отсидел там 6 лет", - сказал заместитель главы исполкома Совета реформ.

Ольшанский добавил, что Украина должна бороться за Саакашвили, "как за любого украинского гражданина".

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Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.

Как сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, "Михаил Саакашвили, задержан и переведён в пенитенциарное заведение".

Адвокат политика говорит, что есть два варианта – экстрадиция в Украину и помилование президентом. Но президент Саломе Зурабишвили заявила, что помилования не будет.

По результатам выборов в Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 30,7%.