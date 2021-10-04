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"Воровали всегда, а теперь...": Ольшанский рассказал, за что стоит похвалить власть Многие процессы в Украине сдвинулись с мертвой точки и это видят люди, считает Ольшанский

В эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" заместитель главы исполкома Национального совета реформ Александр Ольшанский рассказал о главных достижениях действущей украинской власти и почему за нее голосует народ.

Так, по словам Ольшанского, у власти уже есть несколько эффектных достижений, среди которых стабильные тарифы и реконструкция дорог в рамках "Большого строительства".

"Избиратели разочарованы, но голосуют за партию власти потому, что многие вещи сдвинулись с мертвой точки – например, "Большое строительство". Я свечку не держал, но когда мне говорят, что на дорогах воруют деньги, то я отвечаю так: воровали всегда, но и дорог тогда не было. А теперь воруют, но и дороги есть. Люди видят, что тарифы растут меньше, чем цены на энергоносители. Люди видят, что есть реальные достижения. Поэтому достижения есть, а люди верят фактам", - сказал Ольшанский.

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Напомним, проект "Большое строительство" в Украине стартовал в 2020 году под патронатом Президента Владимира Зеленского.

Согласно статистики, которая опубликована на официальном сайте проекта, "Большое строительство" насчитывает 593 объектов социальной инфраструктуры. Это 117 детских садов, 142 школы, 212 отделений экстренной медицинской помощи и 122 спортивных объекта.

Кроме того, в проекте есть масштабные планы по строительству дорог. На амбициозный проект выделили рекордные для Украины 120 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, что в Днепре активно строят дорогу, которая свяжет выезд из города в сторону Запорожья и Харькова.

По словам главы Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Коломийцева, строительство выполнено на 80%. Полностью сдать дорогу в эксплуатацию планируют в начала 2022 года.

"До этого Днепр вообще не имел никакого объезда. А грузовой трафик, который движется - 30 тыс автомобилей в сутки. Теперь весь грузовой транспорт сможет ехать сюда. Для водителей - экономия топлива, времени, и вообще мы город сохраним от того, что там будут большие нагрузки", - рассказал Коломийцев.