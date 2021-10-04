17:03, Сегодня

"Саакашвили – мастер создавать проблемы": озвучен прогноз, что его ждет в Грузии Экс-президент Грузии просчитал все риски возвращения на Родину, считает политолог Максим Яли

Власти Грузии могут экстрадировать задержанного экс-президента Михаила Саакашвили в Украину, чтобы не обострять отношения с США и Евросоюзом.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Максим Яли. На вопрос, могут ли возникнуть проблемы в отношениях между Украиной и Грузией, эксперт ответил:

"Риск, безусловно, есть. Саакашвили – мастер создавать проблемы Украине. Есть опыт пересечения границы с Польшей, там так же была масса вопросов".

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Яли предположил, что Саакашвили "под давлением Запада, скорее всего, экстрадируют в Украину для того, чтобы не портить отношения с Соединенными Штатами и Европейским Союзом".

"Я уверен, что господин Саакашвили... достаточно прагматичный человек, и просчитывал эти риски. Не случайно одно из видео, которое он перед выездом записал, было с действующим депутатом "Слуги народа". Он уже себе пути отступления готовил. Другой вопрос – что, учитывая результаты выборов на данный момент, судя по всему, его задача не была решена, и теперь его ждут проблемы".

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Напомним, в субботу, 2 октября, в Грузии прошли муниципальные выборы. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину, чтобы поддержать свою партию и народ во время выборов. 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями.

Как сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, "Михаил Саакашвили, задержан и переведён в пенитенциарное заведение".

Адвокат политика говорит, что есть два варианта – экстрадиция в Украину и помилование президентом. Но президент Саломе Зурабишвили заявила, что помилования не будет.

По результатам выборов в Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" получила 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия соратников Саакашвили "Единое национальное движение" - 30,7%.