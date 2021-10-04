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Украина в неудобном положении: экс-нардеп о ситуации с Саакашвили Валерия Заружко рассказала, в чем сложность действий для украинского МИД

Задержание в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили ставит Украину в неудобное положение. Об этом заявила в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Валерия Заружко.

"Во-первых, Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и поэтому МИД придется проделать соответствующую работу. Он задержан на территории другого государства, плюс он относится к топ-эшелону чиновников, поскольку он является главой исполкома Национального совета по реформам. И это все-таки ставит Украину в достаточно неудобное положение, потому что и здесь придется реагировать совершенно иначе, чем, если бы он был рядовой гражданин", — сказала она.

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По словам экс-депутата, инцидент может также осложнить отношения Грузии с ЕС.

"Давайте еще посмотрим, что это значит для Грузии. Это не только внутриполитический конфликт, но и возможное напряжение в отношениях с Евросоюзом, которое может возникнуть в результате того, что происходит с Саакашвили. И самое важное для нас — что возрастает напряжение в очередной раз, когда на доске появляется фигура Саакашвили, между Украиной и Грузией. И здесь МИД нужно быть очень дипломатичным и хорошо подготовленным для выход из ситуации, чтобы отношения не зашли в тупик конфликта, из которого сложно будет выбраться", — сказала она.

Напомним, в субботу, 2 октября, в Грузии стартуют муниципальные выборы. Тритий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину, чтобы поддержать свою партию и народ во время выборов. 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил 1 октября, что Михаил Саакашвили был задержан на территории Грузии. "Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан и переведён в пенитенциарное заведение", — сказал он на брифинге.

Адвокат политика говорит, что есть два варианта – экстрадиция в Украину и помилование президентом. Но президент Саломе Зурабишвили заявила, что помилования не будет.