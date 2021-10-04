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Важно не попасть "в шпагат" — Климкин о встрече Зеленского и Путина Павел Климкин рассказал, как может пройти возможная встреча президентов Украины и России

Президент Украины заявил, что переговоры с главой Кремля могут быть результативными. По мнению Владимира Зеленского, это помогло бы решить ряд проблем, в частности относительно Крыма и Донбасса. При этом против встречи в формате тет-а-тет выступает окружения Владимира Путина.

Это заявление прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Во-первых, у меня возникает вопрос, что значит встреча тет-а-тет. Во-вторых, Путин всегда сам решает, как он проводит встречи, никто ему тут не указывает, как и что. Но на самом деле для меня большой вопрос, и я думаю, что для Владимира Зеленского это тоже большой вопрос, чтобы он не попал в шпагат, так как часть украинского общества однозначно воспримет встречу с Путиным как предательство или сдачу наших интересов. Посмотрите, в социальных сетях же начинается волна "зрады". Поэтому на самом деле даже коммуницировать эту встречу буде непросто", — сказал он.

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Климкин рассказал, о чем необходимо помнить Зеленскому во время такой встречи.

"Я на сегодняшний день не вижу желания Путина идти навстречу и даже на какие-то компромиссы по поводу Донбасса. Он прекрасно понимает, какая раскручивается политическая мясорубка, и очень хочет, чтобы мы туда попали. И конечно, ни на какие уступки он идти не будет. О чем может идти речь на такой встрече? Это могут быть прямые поставки энергоносителей, и здесь я вижу сложные риски, так как Путин всегда хочет посадить нас на газовую иглу, и это всегда могут быть разговоры о паспортах, языке и других вопросах, которые он в последнее время продвигает. Поэтому я бы очень советовал Владимиру Зеленскому перед тем, как поднимать такие вопросы, очень четко проговорить нашу позицию — и главное, таким образом, чтобы она была известна украинскому обществу, чтобы он чувствовал за своей спиной поддержку не окружения, а именно украинского общества", — сказал он.