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"Ведешь себя нагло": нардепы поспорили из-за закона об олигархах Евгения Кравчук и Ярослав Железняк устроили перепалку в эфире

Нардепы перешли на личности, обсуждая закон об олигархах в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". Поспорили, в частности, нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Евгения Кравчук: Давайте по поводу конкретных замечаний. Вот как идет команда на выборы? Каждый делает свою часть работы. Это как в марафоне — каждый бежит свой отрезок дистанции. И вот в какой-то момент член команды или надевает какую-то другую майку, или просто перестает реагировать на замечания главы этой команды. Мы понимаем, что в команде Зеленского как политического лидера. И вот последний год мы видим очень во многом, не только в содействии выполнению программы, а некоторые вещи, которые тормозят процесс. Последний пример, который стал последней каплей — это закон об олигархах, который...

Ярослав Железняк: А чем он тормозился?

Евгения Кравчук:... который был отправлен на Венецианскую комиссию, хотя большинство Верховной Рады говорили, что логичнее отправить его во втором чтении.

Ярослав Железняк: Вы его вынесли на голосование тем не менее.

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Евгения Кравчук: Мы его вынесли, мы его проголосовали. Коллега, не перебивайте, ты так ведешь себя последнее время нагло на эфирах ...

Ярослав Железняк: Я не нагло, просто хочу поинтересоваться. У тебя было утверждение: нам мешало отправить на венецианскую комиссию, мешало отправить закон, вы его приняли. Так или вы здесь врете, или я неправ. Вы приняли в четверг закон об олигархах?

Евгения Кравчук: Мы приняли несмотря на много шагов, которые в частности делал спикер парламента, не ставил его на повестку дня...

Ярослав Железняк: Тогда зачем манипуляции? Нет, я присутствовал на согласительном совете, и этот закон — на четверг первым.

Евгения Кравчук: Я не хочу ... здесь люди не совсем поймут...

Напомним, Верховная Рада 23 сентября поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Закон рассмотрели по сокращенной процедуре, что не понравилось оппозиции.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599.

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.