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Публичная "казнь" — нардеп о том, что ждет Разумкова Олег Синютка назвал две причины устранения Разумкова от должности спикера

Спикера Верховной Рады хотят устранить из-за того, что он мешает президенту Владимиру Зеленскому — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Надо отдать должное Разумкову, он старался быть спикером не только монобольшинства, а всего парламента, больших огрехов нарушение регламента за ним не водилось. Наверное, это и было одним из поводов того, что Зеленский старается сегодня устранить Разумкова. Потому что, по моему мнению, причины гораздо глубже. Первая причина — это последовательная узурпация власти. Вторая вещь, которая сегодня бросается в глаза, что Зеленскому нужен послушный парламент. А Разумков этому будет мешать", — сказал он.

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Депутат сделал прогноз относительно преемника Разумкова.

"Не знаю, кого выберет монобольшинство. Скорее всего, это будет Стефанчук, потому что он себя зарекомендовал, с одной стороны, большими нарушениями закона при принятии фейкового закона об олигархах, а с другой стороны, он продемонстрировал себя на 300% лояльным к Банковой. Мне кажется, что эта публичная "казнь" Разумкова происходит потому, что, наверное, уже монобольшинство мало скреплять просто ресурсами, надо скреплять еще и страхом. И этот страх, наверное, будет через публичное линчевание Разумкова как спикера", — сказал он.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал сбор подписей народных депутатов за свою отставку.

"Если мы говорим о количестве голосов (за мою отставку - ред.), мы увидим их в зале. Мне также хотелось бы услышать претензии, которые есть у коллег, пока я их не услышал. Я думаю, что на каждую свою позицию я готов буду ответить", — сказал Разумков.