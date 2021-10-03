16:15, Сегодня

Это шизофрения: нардеп нашел коллизию в законе об олигархах Ярослав Железняк советует прислушаться к Венецианской комиссии

Закон об олигархах принят с тремя вариантами одной статьи. Об этом в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" заявил нардеп из фракции Голос "Ярослав Железняк.

"Если мы сейчас смотрим на текст закона об олигархах, то здесь не может быть даже споров — редакция закона принята с тремя вариантами статьи 5: одна статья, которую проталкивала власть, чтобы это (определение статуса олигарха - ред.) было через СНБО, две другие — это НАБК или специальная комиссия при НАБК. Все эти три правки учтены, поэтому текст пойдет с такой коллизией", — сказал он.

Читайте также: "Для мира мы пример того, как не нужно делать", — Борислав Береза о законе об олигархах

По мнению депутата, нужно прислушиваться к советам Венецианской комиссии.

"Очень странно будет спрашивать Венецианскую комиссию, чтобы она рекомендовала, как бы выглядел этот закон, если этот закон уже принят. Это такая небольшая шизофрения. Но, учитывая то, что текст приходится исправлять, потому что там или вето президента, или новые законодательные изменения, потому что другого варианта нет, он принят с нарушением регламента и с достаточно большим количеством юридических банальных ошибок. В данном случае советы Комиссии могут быть достаточно удобны и эффективны, чтобы мы, исправляя ошибки, могли исправлять и другие вещи, которые рекомендует Венецианская", — сказал он.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Закон рассмотрели по сокращенной процедуре, что не понравилось оппозиции.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599.

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.