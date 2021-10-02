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Разумков сам идет на конфликт - "слуга народа" о возможной отставке спикера Спикер парламента хочет уйти с должности со скандалом, считает Олег Дунда

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сознательно идет на конфликт с фракцией "Слуга народа", чтобы строить собственную политическую карьеру.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда, комментируя сбор подписей за отставку Разумкова.

На вопрос, пойдет ли он на встречу с Разумковым в понедельник в 18:00, Дунда ответил:

"А нет смысла. Господин Разумков, понимая, что он восстанавливает свою политическую кампанию, решил, что лучший для него результат будет - уйти с конфликтом. Он этот конфликт с каждой неделей все больше зажигал. Я понимаю его цель, он ее, скорее всего, достигнет. Он в последний месяц каждую неделю находил конфликтную тему. На следующей неделе он находил еще более конфликтную тему, даже если там почвы не было. Таким образом он поднимал градус противостояния. Он таким образом строит свою политическую кампанию".

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На вопрос, сколько сейчас подписей за отставку спикера, "слуга народа" заявил:

"Я знаю, что подписи собирались. Сколько их сейчас - я это не контролирую. Но я уверен, что сегодня их будет 150".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал сбор подписей народных депутатов за свою отставку.

"Если мы говорим о количестве голосов (за мою отставку - ред.), мы увидим их в зале. Мне также хотелось бы услышать претензии, которые есть у коллег, пока я их не услышал. Я думаю, что на каждую свою позицию я готов буду ответить", - сказал Разумков.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.