Зеленский о плане трансформации Украины: у нас амбициозные цели
План был представлен европейским и американским партнерам Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" рассказал о плане трансформации Украины.
"На основе "троек" (глава профильного комитета ВР, профильный министр и профильный замглавы Офиса президента - ред.) сегодня параллельно выстроен формат трансформации государства по различным направлениям. Теперь люди, которые строили эти "тройки", видят отдельный план, и на основе этого плана они добавляют свое видение: что там не учтено, что учтено, где есть слабые места, а где реальные фундаментальные наработки. Этот план мы показывали нашим европейским коллегам и американским. Мы показывали нашим западным партнерам, именно в оборонном блоке, где мы привлекаем, согласно этому плану, трансформацию инвестиций в украинский флот, в ПВО и энергетическую программу по энергетической независимости Украины. Там у нас амбициозные прекрасные цели", - отметил Владимир Зеленский.
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Напомним, президент Владимир Зеленский 1 сентября во время визита в США представил план трансформации Украины, предусматривающий более 80 проектов общей стоимостью 277 млрд долларов.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что цель плана - трансформация Украины за 5-10 лет.
"План трансформации – это условное название... Это пакет проектов, кажется, их 88, но могу ошибаться. Скажем так, до 100 разных проектов в разных отраслях на общую сумму 277 млрд долларов... Нет такого единого документа, который бы назывался планом трансформации", - сказал Никифоров.