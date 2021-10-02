Зеленский о плане трансформации Украины: у нас амбициозные цели

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" рассказал о плане трансформации Украины.

"На основе "троек" (глава профильного комитета ВР, профильный министр и профильный замглавы Офиса президента - ред.) сегодня параллельно выстроен формат трансформации государства по различным направлениям. Теперь люди, которые строили эти "тройки", видят отдельный план, и на основе этого плана они добавляют свое видение: что там не учтено, что учтено, где есть слабые места, а где реальные фундаментальные наработки. Этот план мы показывали нашим европейским коллегам и американским. Мы показывали нашим западным партнерам, именно в оборонном блоке, где мы привлекаем, согласно этому плану, трансформацию инвестиций в украинский флот, в ПВО и энергетическую программу по энергетической независимости Украины. Там у нас амбициозные прекрасные цели", - отметил Владимир Зеленский.