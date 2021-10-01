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Вас могут убрать из Украины: Тимошенко обратилась к Шустеру Юлия Тимошенко заявила, что борьба власти против Савика Шустера вышла на новый этап

Программу "Свобода слова Савика Шустера" могут закрыть, заявила в эфире телеканала "Украина 24" нардеп, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я следила, как каждый президент Украины травил вас лично (обращается к Шустеру — ред.). Вашу программу, забирали у вас право говорить правду. Для многих людей ваша программа — это последний глоток правды, который можно в стране увидеть. Манипуляции в информационном пространстве достигают апогея. Я хочу вас просто предупредить — начинается период, когда новый этап мечты о расправе с вами становится реальностью", — сказала она.

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Тимошенко призвала всех привлечь внимание к происходящему вокруг программы.

"Я хочу попросить всех, кто вас уважает и любит в стране, чтобы сейчас привлечь внимание к этому, потому что я говорю вещи, о которых я что-то понимаю. Начнется снова попытка ликвидации программы "Свобода слова" и вас (указывает рукой на Савика Шустера — ред.) лично убрать из Украины. Я прошу, чтобы все, кто может защитить "Свободу слова", чтобы встали на защиту этой программы, где можно говорить хоть слово правды. Я думаю, что это важно для этой страны", — сказала она.

Ранее стало известно, что депутаты из "Слуги народа" отказались участвовать в программе "Свобода слова Савика Шустера". В Трускавце они сказали журналисту, что партия объявила бойкот ток-шоу. Из источников "Украина 24" стало известно, что запрет поступил из Офиса президента, в частности от советника главы этого института Михаила Подоляка.

Также журналист рассказал, что атмосфера отличалась от первого съезда «слуг народа» в Трускавце два года назад. "В прошлый раз здесь была более открытая дискуссия, был больший доступ у журналистов к будущим тогда еще народных депутатов. Сейчас депутаты работали в отдельном блоке отеля, журналисты работали в отдельном медиацентре", - сказал он.