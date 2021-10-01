13:29, Вчера

Аккорд на похоронах парламентаризма — нардеп о возможной отставке Разумкова Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала поведение депутатов в отношении Дмитрия Разумкова

Возможная отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова станет началом разрушения государства, заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы видим, что "Слуги народа", к сожалению, ведут себя как послушные овечки, не понимают, что являются парламентариями и у них может быть свое мнение. То, что сегодня предлагается снять действующего спикера якобы по инициативе фракции или ее главы, — это манипуляция и обман. Это такой аккорд на похоронах парламентаризма. Я считаю, если они все-таки соберут голоса, то они сами себя этим будут хоронить. Это ведь не только о парламенте, не только о стране, но и о запуске механизма разрушения государства", — сказала она.

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Депутат высказалась о возможном преемнике Разумкова.

"Если это будет Стефанчук, то мы уже видели его председательствование на сессии Верховной Рады, мы видели его попирание регламента и обман на обмане, когда он пытается защитить свое поведение. Это то, чего будет ждать Банкова от парламента и спикера. Разумков, хотя из той же команды, но позволяет себе время от времени иметь свое мнение", — сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, последней каплей мог стать закон об олигархах, о котором Разумков говорил, что его необходимо отправить в Венецианскую комиссию.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал сбор подписей народных депутатов за свою отставку.

"Если мы говорим о количестве голосов (за мою отставку - ред.), мы увидим их в зале. Мне также хотелось бы услышать претензии, которые есть у коллег, пока я их не услышал. Я думаю, что на каждую свою позицию я готов буду ответить", — сказал Разумков.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.