12:40, 1 октября

Вопрос не актуален — "слуга народа" об отставке Разумкова Павел Фролов ответил на вопросы о возможных увольнениях во власти

О возможной отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады высказался в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" глава подкомитета по вопросам регламента, депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

"Вопрос еще не актуален, нужно все обсудить — какие мотивы... Это была инициатива главы фракции. В любом случае инициирование — это еще не увольнение", — сказал он.

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Фролов также заявил, что не знает, почему Разумкова не пригласили в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". Кроме того, он прокомментировал возможные отставки министров.

"Мы пока не будем называть фамилии, пока не обсудим и не примем решение. Если мы скажем, какие министры идут на увольнение, эффективность работы министерства снизится. Ничего такого нет в повестке дня", — сказал он.

По словам Фролова, на заседание должны будут прибыть глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Денис Монастырский. Будет ли генеральный прокурор Ирина Венедиктова - депутат не знает.

Напомним, ранее сообщалось, что на собрании депутатов из фракции "Слуга народа" в Трускавце 1-3 октября решится судьба трех-четырех министров. Об этом на телеканале "Украина 24" сообщил глава подкомитета по вопросам регламента, депутат от "Слуги народа" Павел Фролов. При этом он уточнил, что во время съезда не будет рассматриваться отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Три-четыре изменения планируются в правительстве, но по премьер-министру абсолютно нет никаких вопросов. Конечно, фамилии у нас обсуждаются во фракции, но я не хотел бы сейчас говорить конкретно, потому что анонс об увольнении министра плохо влияет на работу министерств", — сказал депутат.