23:46, 30 сентября

"Ваша должность - на параше в тюрьме сидеть": Ляшко и Арахамия поссорились "Слуга народа" и лидер Радикальной партии обменялись обвинениями

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поссорились в прямом эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Ляшко обратился к Арахамии, который вышел на видеосвязь со студией: Ваша должность одна - на параше в тюрьме сидеть... Как можно голосовать за таких Арахамий?

Арахамия: ...После закона об олигархах я лично планирую сделать законопроект о легализации политической проституции. И там будет реестр, где господин Ляшко будет первым номером.

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Ляшко: Ты для себя это место держи. Твое место. Потому что, как вы обманываете народ - больше никто так не обманывает...

После этого Арахамия выключил видеосвязь. Подробности на видео.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат от "Слуги народа" Денис Маслов устроили ссору в прямом эфире телеканала "Украина 24". Маслов назвал своего оппонента "хорошим актером" и получил жесткий ответ.

"Кто он такой, как его фамилия? Выйдите на улицу, спросите, кто знает этого с депутатским мандатом. Он надел депутатский значок, чтобы знали, что он депутат. А когда он снимет значок, все подумают, что он бандит... Морда рэкетирская" , - заявил Ляшко.