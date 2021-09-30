22:57, 30 сентября

"Морда рэкетирская": Ляшко и "слуга народа" сцепились в прямом эфире Политики "обменялись любезностями" на шоу "Народ против"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат от "Слуги народа" Денис Маслов устроили перепалку в прямом эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24". Маслов назвал своего оппонента "хорошим актером" и получил жесткий ответ.

Ляшко: Кто он такой, как его фамилия? Выйдите на улицу, спросите, кто знает этого с депутатским мандатом. Он надел депутатский значок, чтобы знали, что он депутат. А когда он снимет значок, все подумают, что он бандит... Морда рэкетирская. Это очень важно, что этот рэкетир с депутатским мандатом заговорил о выборах...

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Ведущая: Почему он рэкетир?

Ляшко: У него на морде нарисовано, что он рэкетир.

Маслов: Пожалуйста, имейте выдержку, вы старше человек, я понимаю...

Ляшко: Молчи! Когда тебя узнают так, как меня, тогда будешь говорить...

Детали - на видео.

Ранее в прямом эфире "Ток-шоу №1" устроили перепалку нардепы Ирина Верещук и Нестор Шуфрич. Конфликт возник, когда Шуфрич попросил Верещук "не верещать".