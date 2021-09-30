"Морда рэкетирская": Ляшко и "слуга народа" сцепились в прямом эфире
Политики "обменялись любезностями" на шоу "Народ против"
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат от "Слуги народа" Денис Маслов устроили перепалку в прямом эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24". Маслов назвал своего оппонента "хорошим актером" и получил жесткий ответ.
Ляшко: Кто он такой, как его фамилия? Выйдите на улицу, спросите, кто знает этого с депутатским мандатом. Он надел депутатский значок, чтобы знали, что он депутат. А когда он снимет значок, все подумают, что он бандит... Морда рэкетирская. Это очень важно, что этот рэкетир с депутатским мандатом заговорил о выборах...
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Ведущая: Почему он рэкетир?
Ляшко: У него на морде нарисовано, что он рэкетир.
Маслов: Пожалуйста, имейте выдержку, вы старше человек, я понимаю...
Ляшко: Молчи! Когда тебя узнают так, как меня, тогда будешь говорить...
Детали - на видео.
Ранее в прямом эфире "Ток-шоу №1" устроили перепалку нардепы Ирина Верещук и Нестор Шуфрич. Конфликт возник, когда Шуфрич попросил Верещук "не верещать".