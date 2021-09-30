22:31, 30 сентября

"Попытки могут быть": Разумков оценил угрозу лишения депутатского мандата Спикер считает, что такая попытка может завершиться неудачей

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата.

На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии, Дмитрий Разумков ответил:

"Я сегодня являюсь внефракционным, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".

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Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал сбор подписей народных депутатов за свою отставку.

"Если мы говорим о количестве голосов (за мою отставку - ред.), мы увидим их в зале. Мне также хотелось бы услышать претензии, которые есть у коллег, пока я их не услышал. Я думаю, что на каждую свою позицию я готов буду ответить", - сказал Разумков.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.