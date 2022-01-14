23:30, Вчора

ОДКБ у Казахстані: правозахисник назвав справжню причину входу до країни "Факт – є прецедент"

Президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву було дуже важливо, щоб саме сили ОДКБ прийшли до Казахстану. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" сказав правозахисник Галим Агелеуов.

"Для цього з'явилася інформація про міжнародних терористів. І тому ОДКБ і було покликане сюди - для посилення позицій Токаєва. Токаєв скористався цим і його останній виступ має впевнений характер. І він дійсно зараз має всю повноту влади", - сказав він.

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Також він сказав, чи вийдуть усі сили ОДКБ із Казахстану:

"Точно сказати не можу, але те, що більша частина ОДКБ вийде - це точно. Інша справа, що якась невелика частина, можливо, залишиться - ми поки що цього не знаємо. Але факт - є прецедент, коли сили ОДКБ можуть приходити й під виглядом міжнародного тероризму в принципі придушувати місцеві громадянські протести проти авторитарної влади. На жаль, цей перехід може бути".

Також, за його словами, є список постраждалих, який зараз складають правозахисники:

"Зараз офіційний список сама влада вже спростувала, не підтверджує його, але кількість зниклих людей велика. Здебільшого ці люди затримуються і вивозяться з лікарень - навіть із реанімацій - на допити до силових структур. Тому кількість загиблих поки що в районі 40 осіб, але ця цифра збільшується і може дійти до 100 осіб, я думаю, протягом 10 днів".

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ПДВ.