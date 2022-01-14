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Стратегічно виграли Захід та Україна — експосол про переговори Росія-НАТО Валерій Чалий пояснив, чого на переговорах у Відні досягли сторони

Росія здобула кілька тактичних перемог у переговорах з НАТО, розповів в ефірі програми ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експосол України в США Валерій Чалий.

"Важливий момент — що ультиматум Росії Заходу не було прийнято. Це було прогнозовано, це розуміли й у Кремлі. Чого вони досягли? По-перше, згоди НАТО та США, що на ці абсурдні пропозиції їм готують письмову відповідь. Росія хоче зафіксувати письмову відмову НАТО і США, щоб, як вони думають, розв'язати їм руки. Друге — вони домоглися розмови про ракети середньої та малої дальності. Це те, що в Калінінграді, це системи ПРО в Румунії та Польщі. Це давня історія, але росіяни тут тактично переграли, щоб змусити це обговорювати. Це все тактичні перемоги", — сказав він.

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При цьому Чалий зазначив, що у довгостроковій перспективі виграв Захід, але Україні потрібно виявляти більше активності.

"Стратегічно важливий результат — що згуртованіші країни НАТО, ЄС та трансатлантичні партнери США навколо розуміння реальних підходів російської політики. Україна тепер розглядається не лише як країна, якій безпосередньо загрожує Росія, а й як серйозний чинник у подоланні кризи європейської безпеки. Але наш голос, на жаль, звучить не соло, і навіть не в хорі, а його не чути. Тут є велика проблема, що українські ініціативи повинні йти попереду ініціатив США, НАТО, це очевидно. Чому цього не робиться? Можливо, є очікування компромісів із Росією, і українська влада зараз не хоче, як вони кажуть, спровокувати Росію чи образити Путіна. Мене це дивує, бо посилити свої позиції можна навпаки активізацією. А тоді ти можеш виходити на переговори", — сказав він.

Раніше ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко сказав, що Москва не вважає переговори з НАТО поразкою.

"Вони просто взяли до уваги те, що повинні були взяти до відома ще раніше. А ось які висновки вони зроблять — і далі підійматимуть ставки, або як мінімум візьмуть паузу, виходячи з додаткової інформації про наслідки агресії проти України, яку вони все-таки отримали у Женеві..." — сказав він.