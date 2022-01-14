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Москва не вважає переговори з НАТО поразкою — Грищенко про підсумки зустрічі Костянтин Грищенко розповів, про що свідчать переговори НАТО та Росії

Про результати переговорів Росії та НАТО у Відні висловився у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

"Я думаю, що ми отримали констатацію того, що було відомо і до переговорів. Те, що НАТО не піде назустріч забаганкам Росії, те, що США займають жорсткішу позицію, і для цього є передумови як зовнішньополітичні, так і внутрішньополітичні. Там досить серйозна коаліція тих, хто скептично ставиться до нинішнього російського керівництва, їхніх намірів. І зростає усвідомлення того, що саме зараз потрібно поставити бар'єр на агресивні наміри Росії", — сказав він.

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На думку Грищенка, Росія не вважає, що програла за підсумками переговорів.

"Інша справа, наскільки ефективними є заходи, які зараз плануються у разі переходу Росії до агресивного сценарію розв'язання тих проблем, які вони вважають для себе важливими у відносинах з Україною, Європою та НАТО. Тому думаю, ніхто в Москві не вважає переговори поразкою. Вони просто взяли до уваги те, що повинні були взяти до відома ще раніше, а ось які висновки вони зроблять — чи й надалі підійматимуть ставки, чи як мінімум візьмуть паузу, виходячи з додаткової інформації про наслідки агресії проти України, яку вони таки отримали в Женеві... Саме для цього і була довга зустріч, де можна було спокійно та конфіденційно розповісти, що може бути далі. Росія могла розповісти, що вона збирається робити, якщо буде "вимушена"... І США на цьому етапі вже напевно розповіли, чим це обернеться для Росії", — сказав він.

Нагадаємо, 12 січня в Брюсселі пройшло чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині країни.

Раніше експерт-міжнародник Євген Добряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про підсумки переговорів Росії та НАТО.

"Я можу сказати, що, дійсно, про компроміс не може зараз йтися. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним альянсом", — зазначив експерт.