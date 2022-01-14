15:06, Сьогодні

Є три напрямки — дипломат про те, як Заходу вплинути на Росію Олег Шамшур розповів, якими є підсумки переговорів Росія-НАТО

Про наслідки переговорів Росія-НАТО, що відбулися 12 грудня, розповів у програмі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Олег Шамшур.

"Заяви Єнса Столтенберга (генеральний секретар НАТО — ред.), Венді Шерман (заступник держсекретаря США — ред.) та інших почули росіяни. Зрозуміло, що вони з ними не згодні. Також зрозуміло, що на якийсь практичний результат цих переговорів ніхто не розраховував. Очікування були досить низькими з самого початку, але я вважаю, що є два позитивні результати: по-перше, ми побачили єдину і чітку позицію Заходу — і США, і наших європейських партнерів. З іншого боку, якщо хтось мав ілюзії, що з росіянами про щось можна домовитися дипломатично, цивілізовано, вони побачили, що це неможливо", — сказав він.

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Дипломат пояснив, якими методами можна вплинути на Росію. Він упевнений, що для цього потрібно діяти одразу в трьох напрямках.

"Очевидно, виходячи з деяких заяв, що зустрічі триватимуть. Я особисто вважаю, що вони закінчаться нічим, і дуже важливо, щоб усі, хто присутні від Заходу, мали чітку чисту голову і розуміли, що дипломатично Росію зупинити неможливо. Для цього потрібні три напрямки: жорсткі радикальні санкції, інший рівень військово-технічного співробітництва з Україною, політичні зусилля. Тільки використовуючи ці три напрямки, можна досягти нашої спільної мети — зупинити агресора", — сказав він.

Нагадаємо, 12 січня в Брюсселі відбулося чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині країни.

Раніше експерт-міжнародник Євген Добряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про підсумки переговорів Росії та НАТО.

"Я можу сказати, що, дійсно, про компроміс не може зараз йтися. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним альянсом", — зазначив експерт.