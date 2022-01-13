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Ситуацію нагнітатимуть і надалі: політолог попередив про місію Путіна в Європі У РФ залишаються наміри створювати небезпечні ситуації для України, вважає Вадим Карасьов

Ситуація з безпекою у Східній Європі через військову загрозу Україні з боку РФ найгірша з 1991 року. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Напруга велика. Небезпека є, ситуація з безпекою у Східній Європі - найбільша загроза з 1991 року. Це вже питання до євроатлантичної спільноти: потрібно якось реагувати на ці небезпечні виклики, які можуть після цих усіх перемовин створитися з приводу України", - сказав він.

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Карасьов також прокоментував переговори між Росією і НАТО, які відбулися 12 січня у Брюсселі:

"Поки що дуже багато заяв, які суперечать одна одній. Багато різних версій і сценаріїв. Усі чекають письмових документів. Зрозуміло, що НАТО не піде на умови Путіна щодо нерозширення на Схід і не закриє Україні двері".

Політолог вважає, що Росія буде продовжувати нагнітати ситуацію біля українського кордону, однак навряд чи наважиться на відкриту агресію:

"Якщо говорити про РФ - у неї дійсно є наміри створювати небезпеку для України. Військові навчання, які на днях почалися біля кордонів з Україною, - це хіба не створення небезпеки? Путіна не лякають економічні санкції. Місія Путіна сьогодні - зробити так, щоб завершилася епоха розширення НАТО на Схід".

Зазначимо, що 12 січня в Брюсселі пройшло чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині країни.

Раніше експерт-міжнародник Євген Добряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про підсумки переговорів Росії та НАТО.

"Я можу сказати, що, дійсно, про компроміс не може зараз йтися. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним альянсом", — зазначив експерт.