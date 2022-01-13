18:07, Сьогодні

У США обговорюють два пакети санкцій, один із яких стосується Путіна - Пінкус У Сенаті США йде обговорення стосовно обмежень щодо "СП-2" і президента РФ Путіна, повідомив Пінкус

У США в Сенаті йде обговорення двох пакетів санкцій щодо РФ. В одному з них персональні санкції проти Путіна. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" керівник окружного відділення Республіканської партії в США Борис Пінкус.

"Сьогодні в Сенаті тривають великі дебати. Нагадаю, що Сенат має право призначати офіційних осіб, послів і міністрів і висувати санкції, а також пропозиції щодо санкцій. Зокрема Тед Круз, один із впливових американських сенаторів, вносить сьогодні пропозицію про те, що незалежно від ходу переговорів, які проходять сьогодні в Європі між РФ, НАТО і представниками адміністрації Байдена, (необхідно – ред.) вже сьогодні внести санкції, першою з яких повинна бути по "Північному потоку -2". А також санкції проти всіх компаній, які залучені в роботі "СП-2",- сказав американський політик.

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Пінкус підкреслив, що після голосування через 15 днів санкції повинні набути чинності.

"До того ж, як тільки за санкції проголосують не менше 60 сенаторів, нагадаю, що крім 50 республіканців, також повинні проголосувати 10 демократів, через 15 днів ці санкції вже мають набути чинності. Водночас демократи вносять набагато ширшу пропозицію, яка включає крім санкції проти "Північного потоку - 2", також і персональні санкції проти Путіна і його оточення. Але за умови, що ці санкції повинні бути внесені тільки за результатами переговорів. Ось сьогодні йде обговорення цих питань. Я думаю, що в найближчі 2-3 дні все це проясниться, і ми будемо знати результати", — сказав політик.

Також він зазначив, що в Сенаті США немає тих, хто був би проти надання Україні 500 млн доларів.

"Питання про виділення фінансування Україні для зміцнення оборони і розвитку економіки. Немає жодного голосу, який був би проти, ні в нижній палаті, ні у верхній палаті. Тому 500 мільйонів доларів, які сьогодні внесені на розгляд, будуть використані буквально всіма сенаторами, можете не сумніватися", — зазначив він.

Раніше американський дипломат Джон Гербст повідомив, що Росія намагається залякати Захід, влаштовуючи ескалацію на кордонах з Україною. Однак ніяких поступок Кремль цим не домігся. Гербст зазначив, що Україна потребує сьогодні підтримки світової спільноти.

"Ми повинні зміцнити свою підтримку України, зміцнити позиції НАТО в Європі. Та відповідь, яку ми вже сформулювали, є досить ефективною. Путін намагається залякати Захід, Україну, Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки", — сказав він.