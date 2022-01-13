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До Саакашвілі застосовували тортури: подробиці судового процесу від адвоката Адвокат Саакашвілі Євген Грушовець розповів про хід розгляду справи експрезидента Грузії

Стан здоров'я експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, викликає велике занепокоєння. Про це в ефірі "Токшоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" повідомив адвокат Саакашвілі Євген Грушовець. Також він пояснив, що таке екстериторіальність, право якої має Генеральна прокуратура України.

"Михайло Саакашвілі, як завжди, намагається триматися добре. Але ми знаємо, що процеси, які зараз відбуваються з ним, насамперед стан здоров'я та лікування, викликають побоювання. Є експерти та лікарі, готові підтвердити, що до Михайла Саакашвілі застосовується нелюдське ставлення. Будь-яка держава світу, яка дотримується демократичних принципів і бере зобов'язання захищати своїх громадян, повинна захищати громадян, які потрапили в халепу на території інших держав. Отже, наші звернення до ДБР щодо того, що до Саакашвілі застосовуються тортури, там мають правильно відреагувати. Наше звернення до генерального прокурора, яке було подано минулого тижня, також має отримати відповідну реакцію", — сказав він.

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Грушовець розповів, як до справи Саакашвілі залучені омбудсмен України та Європейський суд з прав людини.

"Уповноважений Верховної Ради України займає проукраїнську позицію в цьому питанні. Ми з пані Денісовою постійно комунікуємо, і є бачення того, як ми можемо допомогти Михайлу. Крім того, Денісова наприкінці грудня 2021 року була залучена як сторона у справі Саакашвілі проти Грузії. Та оскільки у цій справі є український омбудсмен, буде залучено Комітет з тортур, також є провадження в ЄСПЛ, адвокати роблять все можливе, але не все залежить від них. Крім того, сьогодні було слухання у справі про незаконне перетинання кордону. Якби ця справа слухалася в Україні, то дуже малий відсоток людей у ​​таких справах перебуває у СІЗО чи в'язниці та відбувають покарання. У справі Саакашвілі всі свідки перебувають у СІЗО, скажімо так, під опікою держави. І постає запитання, чи є можливість захистити третього президента Грузії за таких умов?" — сказав він.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодування.

20 листопада політика доправили до військового шпиталю в Горі, де він проходить реабілітацію після 50-денного голодування.

Голова громадської організації "Багатонаціональна Грузія" Арнольд Степанян в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, які саме злочини інкримінують Саакашвілі.