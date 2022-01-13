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Представник Росії виглядав побитим: експерт пояснив, чого чекати від переговорів із НАТО Володимир Горбач розповів, що далі обговорюватиметься на переговорах Заходу та Росії

Результати переговорів представників Росії та НАТО, що відбулися 12 січня, оцінив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний аналітик Володимир Горбач.

"Якщо говорити з позиції одного дня після переговорів, фактично Росія отримала дипломатичну поразку. Я вчора подивився цілу годину або навіть більше брифінг голови російської делегації Олександра Грушка. Він значно інтелігентніший, ніж попередній перемовник Рябков, який був у Женеві. Він не говорив таких фраз, як "забирайте манатки" з Європи або від кордонів Росії. Але все одно він виглядав побитим, розчавленим і на межі деморалізованості. Росія точно не може зарахувати переговори собі в актив. Максимум, чим він (Грушко — ред.) та інші російські коментатори хвалилися, — що Захід сів з ними за стіл переговорів, і нарешті вони змогли донести свої стурбованості та неприйнятні пропозиції", — сказав він.

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Горбач пояснив, чого чекати від подальших переговорів із Кремлем.

"Ця дипломатична, якщо можна так сказати, атака — насправді психічна атака на західних дипломатів, і вона захлинається. Я думаю, після сьогоднішніх переговорів у форматі Росія-ОБСЄ у Відні вже можна буде сказати, що Захід сприйняв цю атаку Кремля як буфер, він її впіймав не дуже агресивно, але не прийняв його умови. Вхопилися за дві теми, і вчора, і позавчора, і сьогодні теж говоритимуть про певне роззброєння, попередження про навчання. І це такий прийом, щоб продовжити переговори про щось безпечне для Заходу і не давати Росії приводу для якихось неадекватних дій. Відмова Заходу могла б бути розцінена росіянами як привід оголосити якусь війну, перейти до активних дій тощо", — сказав він.

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Також експерт відповів на запитання, чи відведе Росія війська від українських кордонів.

"Я думаю, що Росія не відведе війська від кордонів з Україною з двох причин. По-перше, Венді Шерман (заступниця державного секретаря США – ред.) учора вже сказала, що росіяни не обіцяли відводити. По-друге, якщо навіть Україну приймуть до НАТО, Росія зберігатиме війська на цьому кордоні. Я думаю, що вони навіть почнуть будувати нові пункти постійної дислокації. Але, звісно, ​​не у січні чи лютому, а починаючи з весни цього року. Але нам не треба боятися. Це вже нова реальність, у якій ми вже давно живемо", — сказав він.

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Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, спрямоване на послаблення напруженості на кордоні РФ з Україною.

10 січня в Женеві відбулися переговори представників Держдепу США та МЗС Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Росія вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на Схід, неприйняття України до Альянсу, нерозміщення ракет малої та середньої дальності біля своїх кордонів.