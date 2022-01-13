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Росія на порозі краху: політолог пояснив причину "У мене складається враження, що цього разу Росія всіх вже дуже сильно дістала"

Політика ворожості і шантажу з боку президента РФ Володимира Путіна може призвести до краху цілої країни. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олександр Мусієнко.

"У мене складається враження, що цього разу Росія всіх вже дуже сильно дістала. Думаю, що наслідки такої політики шантажів можуть бути нищівними і для Путіна, і загалом для Росії. Путін заганяє Росію у пастку, яка може призвести не тільки до краху путінського режиму, а до краху РФ у сенсі імперських амбіцій", - розповів він.

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Мусієнко прокоментував переговори між НАТО і Росією щодо України, які відбулися у середу, 12 січня:

"Що мені сподобалося: реакція Столтенберга - рішуча, надзвичайна; ми побачили підтримку України: Захід назвав речі своїми іменами: йде війна, Україну потрібно підтримати; якихось поступок ціною України не буде".

Однак експерт вважає, що при всій підтримці Заходу Україна має активніше озвучувати й свої вимоги через російську агресію і загрозу нової війни:

"Але в усій цій підтримці Заходу Україна не сформувала свої вимоги: не відповіли на російський ультиматум, незрозуміло з чим ми будемо на раді ОБСЄ і багато чого іншого. Треба говорити про наші умови і сформувати їх навколо двох речей: зміцнення України (надання озброєння, розвиток військово-технічної співпраці) і стримування Росії завдяки превентивним санкціям".

Раніше американський дипломат Джон Гербст повідомив, що Росія намагається залякати Захід, влаштовуючи ескалацію на кордонах з Україною. Однак ніяких поступок Кремль цим не домігся. Гербст зазначив, що Україна потребує сьогодні підтримки світової спільноти.

"Ми повинні зміцнити свою підтримку України, зміцнити позиції НАТО в Європі. Та відповідь, яку ми вже сформулювали, є досить ефективною. Путін намагається залякати Захід, Україну, Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки", — сказав він.