09:46, Сьогодні

Ультиматум Путіна НАТО: експерт вказав на два важливих моменти Кремль вже досяг певних дипломатичних успіхів, зазначив Володимир Мартиненко

Росія, висуваючи ультиматум НАТО, свідомо закладала туди вимоги, які Альянс виконувати не буде. Крім того, Кремль намагався ультиматумом принизити країни Євросоюзу.

Про це розповів в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, коментуючи засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі.

"Росія з самого початку закладала туди, щоб ці перемовини не принесли ніякого результату. Я кажу про те, що, подаючи цей ультиматум, це було ще перед початком перемовин, уже Росія опублікувала ці вимоги, причому не де-небудь, не відбувся "злив" через журналістів, а офіційно на сайті Міністерства закордонних справ. Так не відбувається в дипломатичних перемовинах. Це вже говорить про те, що ніхто ні про що домовлятися в принципі з боку Росії готовий не був. Другий момент - у цих ультиматумах Росія дуже сильно намагалася принизити велику частину країн-учасників НАТО, країн Євросоюзу. Це підтверджує те, що: перший момент - вимоги цього ультиматуму були передані Сполученим Штатам, але відносно всього блоку НАТО; другий момент - ніхто не запитував у цих країн, а що ж вони думають. Їм запропонували ту форму вимог, яку вони мали б погодити, вийшовши з Альянсу. Так не буває", - підкреслив Мартиненко.

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За його словами, "з самого початку закладався фундамент того, що ці вимоги виконані не будуть".

"Для чого це може бути? Цим самим Росія собі щось легалізує, легалізує подальші свої кроки. Ці кроки можуть бути максимально різними, але я тут погоджуся - Росія вже досягла певних успіхів. Весь кінець грудня і початок січня цього року ми говоримо про міжнародні переговори на високому рівні... І Росія постійно звучить у засобах масової інформації, серед світових політиків, на перших шпальтах. Раніше такого не було, сім років їх ігнорували повністю, принижували, викинули з усіх можливих впливів", - заявив ексрадник глави МВС.

Як зазначив Мартиненко, питання в тому, як зараз НАТО і західна демократія реагуватимуть на "всі ті речі, які Росія буде запускати".

"Росія вимагала ще, щоб НАТО прибрало пункт, де Росія є основним противником. Сьогодні за результатами ми чуємо, що можливі поступки й навіть відкриття представництва НАТО в Москві та представництва Росії у Брюсселі. Тобто певні поступки є, і це означає, що подальші перемовини будуть... Хочу ще на один момент звернути увагу - риторика того, що говорить Росія, поступово пом'якшується. Якщо зразу було "забирайтеся", то на цей момент вони обережно говорять про якісь подальші рухи, не грюкаючи дверима і не виходячи з перемовин. Що буде далі - побачимо найближчими днями", - сказав він.

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Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, спрямоване на послаблення напруженості на кордоні РФ з Україною.

10 січня в Женеві відбулися переговори представників Держдепу США та МЗС Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Росія вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, які передбачають нерозширення НАТО на схід, неприйняття України до Альянсу, нерозміщення ракет малої та середньої дальності біля своїх кордонів.