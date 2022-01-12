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Як Росія може атакувати Україну: три варіанти від політолога Росія намагається продемонструвати, що Україна нездатна забезпечити світовий геополітичний порядок у Східній Європі, вважає Постернак

Переговори представників НАТО та Росії, які відбулися сьогодні, 12 січня, оцінив у "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Постернак.

"Росія зараз досягла трьох цілей: вона показала, що продовжує впливати на Україну через військову тривогу на кордоні; Росія продемонструвала, що ЄС буцімто є не суб'єктним у цих переговорах, свідомо намагалася применшити значення Європейського Союзу; Росія показала, що володіє серйозним силовим ресурсом, щоби відновити концепт великої держави, який за останні 7 років приглушила свідома політика Заходу: РФ викинули із G-8, не враховували інтереси під час важливих обговорень, тощо", - каже він.

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Постернак розповів, якими можуть бути наступні кроки Російської Федерації:

"Відповідь Росії можлива у трьох варіантах: ніякого наступу не буде, але РФ залишить війська на українському кордоні і буцімто триматиме Україну на гачку. Наше завдання - мілітаризація і посилення обороноздатності; Росія, можливо, почне говорити про розгорнуту НАТівську інфраструктуру в Україні і що потрібно завдати точкові авіаудари. НАТО ж можна було бомбити Югославію у 1999 році?; Росія володіє найболючішою точкою України - ОРДО і можливі ймовріні якісь дії проросійських бойовиків. Наприклад, доведення лінії зіткнення до Дніпропетровської, Харківської областей. Відповідно, знову розпочнеться гаряча фаза війни".

Політолог пояснив, що таким чином Росія досягне внутрішньополітичної дестабілізації в Україні.

"Нуланд (заступник державного секретаря США,- ред) також говорила, що США вважає метою РФ - потужний внутрішньополітичний вибух в Україні, який має показати кволість держави, нестабільність української влади, нездатність держави забезпечити світовий геополітичний порядок у Східній Європі".

Зазначимо, що 12 січня в Брюсселі пройшло чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині країни.

Раніше експерт-міжнародник Євген Добряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про підсумки переговорів Росії та НАТО.

"Я можу сказати, що дійсно про компроміс не може зараз йти мова. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним Альянсом", — зазначив експерт.