17:09, Сьогодні

Режим Назарбаєва повалено: опозиціонер про події у Казахстані "Починаються певні переслідування сім'ї Назарбаєва"

Про те, що зараз відбувається у Казахстані після хвилі протестів, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лідер Демократичної партії Казахстану Жанболат Мамай.

"Ніхто не очікував, що за такий короткий період режим Назарбаєва, який будувався останні 30 років, буде розвалений. Незрозуміло, де перебуває Нурсултан Назарбаєв. Його пресслужба оголошує про те, що він в Астані. Але в Казахстані мало хто вірить у цю інформацію, тому що живого Назарбаєва (після протестів, - ред.) ще ніхто не бачив. Якби він був в Астані, перебував при справах - навряд чи його не показали б державні ЗМІ", - сказав він.

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За його словами, президент країни Токаєв уже розпочинає війну проти колишнього глави держави:

"Буквально вчора ми почули від Токаєва критику Назарбаєва. Він сказав, що завдяки першому президентові в Казахстані з'явилися дуже багаті люди. Вже йде натяк на те, що оточення Назарбаєва втратить найбільші бізнес-проєкти. Починаються певні переслідування сім'ї Назарбаєва. Ми вважаємо, що режим Назарбаєва впав, особистої влади в Казахстані він уже не має".

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Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау та Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ПДВ.

Раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" поділився думкою про місцеперебування колишнього лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

"Назарбаєв може бути в Еміратах, у Швейцарії, у Великій Британії. Він багато років лікувався у німецьких клініках. У нього стільки нерухомості, що там рахунок йде на сотні. Гадати, де він є - дуже складно", - зазначив Клімкін.