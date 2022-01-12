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"Штрикають звіра палицею" – експерт про зовнішню політику Росії "Здається, вже не можна таке дозволяти"

На відміну від попередніх декількох років наразі Росія розгорнула фронтальну як гібридну, так і повноцінну агресію. Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Олександр Краєв.

"Якщо раніше ми мали справу з поодинокими операціями або певним фронтом таких робіт, зараз ми бачимо інформаційний (у вигляді провокацій), політичний (Білорусь та Казахстан), безпековий (як в Україні, так і Казахстані), тестування нових технологій. Тобто Росія робить усе, щоб не політичне, а саме військове лобі в США та країнах НАТО отримало нарешті свою підтримку. Тому що наразі ми знаємо, що в США йде доволі серйозне протистояння політиків і військового істеблішменту. Саме військовий істеблішмент штовхає США до жорсткіших дій і дій на випередження", - сказав він.

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"Основа російської зовнішньої політики та взагалі московської зовнішньої політики, починаючи з середніх віків, - це "штрикати звіра палицею". Тобто постійно перевіряти межі дозволеного, постійно до неї підходити. Здається, вже не можна таке дозволяти. І фактично росіяни знають, що існує такий ризик, але саме тому вони намагаються так активно поводитись, щоб тримати ініціативу у своїх руках. Політика - це постійне зважування. Якщо не витримаєте ініціативу - вона на боці супротивника. І тому росіяни постійно нарощують темп своїх операцій, щоб ініціатива була в них, а Захід та Україна мали реагувати й не могли проводити власну стратегію", - розповів Краєв.

Раніше політолог Дмитро Корнійчук заявив, що після переговорів президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна на Мінських угодах поставлено хрест.

"На Мінських домовленостях та нормандському форматі поставлено остаточно хрест... Ніхто їх виконувати не збирається. Усі розуміють, що Донбас залишиться у статусі Придністров'я на енну кількість років наперед, Крим ніхто віддавати не збирається. Зараз сторони намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації в рамках взаємних домовленостей, і пояснити, чому так вийде", - сказав він.