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СП-2 може використовуватися у військових цілях: несподівана заява "Є ця інформація, з якою треба працювати"

Використання гідроакустичного обладнання подвійного призначення, яке було прокладено для моніторингу "Північного потоку-2", є ще не до кінця вивченим. Таку думку висловила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Юлія Осмоловська.

"Ще не до кінця вивченим є безпеково-військовий елемент, який так само може застосовуватися до "Північного потоку-2", а саме - використання гідроакустичного обладнання подвійного призначення, яке було прокладено для моніторингу "Північного потоку-2" по дну Балтійського моря, яке може використовуватися, зокрема, у військових цілях Росією. Наші експерти вже зазначали, що під час укладки цієї частини газогону та встановлення цього обладнання працювали спеціальні загони Міністерства оборони Росії. Є ця інформація, з якою треба працювати зараз із нашими західними партнерами", - розповіла Осмоловська.

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Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев прокоментував заяву федерального міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Хабека, який припустився можливості повної зупинки проєкту через загрози Україні.

"Політичні аспекти, безумовно, можуть впливати (на запуск газопроводу – ред.), але хто потім знайде у бюджеті Німеччини 35 мільярдів євро, якщо вона зупинить "Північний потік-2? Про це міністр чомусь не розповідає”, – каже Рябцев.