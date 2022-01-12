15:08, Сьогодні

Чи чекають на Україну в НАТО: думка експерта "Росія не може бути швейцаром, який відчиняє чи зачиняє двері за власним бажанням"

Практично всі країни-члени НАТО підтримують Україну в її бажанні стати частиною Альянсу. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж.

"Усі країни-члени НАТО говорять про те, що Україна буде членом Альянсу у майбутньому, двері НАТО для України відкриті. Росія не може бути швейцаром, який відчиняє чи зачиняє двері за власним бажанням. Але є країни, які хочуть, щоб Україна стала членом НАТО пізніше. Чому? Тут ми можемо лише гадати", - сказав він.

Читайте також: "Для Росії важлива не ціль" — політолог про засідання Ради НАТО-Росія

За його словами, це питання може вирішитися вже після переговорів Ради НАТО із Росією. Наразі риторика РФ дуже різка:

"Останні тези РФ звучать дуже різко. Підвищується рівень напруги у цьому діалозі. Для Росії є дві опції: діалог і дипломатія, або конфронтація і масовані санкції. Що вибере Росія - її право. Можливо, після переговорів Росія трохи збавить напругу. Вони програють колективному Заходу в усьому практично".

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що Росія почала перекидати на кордон з Україною військові вертольоти, що можна розцінювати продовженням підготовки до нападу. З посиланням на неназваних американських чиновників, видання повідомляє, що Кремль через погоду переніс ймовірне вторгнення в Україну ближче до весни.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.