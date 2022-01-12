14:56, Сьогодні

Додаткові санкції – це ядерний вибух для Росії – банкір "Росія відстає в розвитку"

Після початку агресії Росії проти України в російській економіці ВВП зростає дуже повільно. Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" інвестиційний банкір Тарас Козак.

"Хоча Росія намагається показати, що санкції нібито допомагають російській економіці, ми бачимо, що з 2014 року, після початку агресії Росії проти України в російській економіці ВВП зростає дуже повільно - якісь там 1-2%. Це при тому, що світ зростає - 5-6% щорічно, крім минулого ковідного року. Це означає, що західні країни відриваються, стають потужнішими, їхня економіка стає більшою, ніж російська. Росія відстає в розвитку", - сказав він.

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"А ще додаткові санкції - можливо, й зупинка розрахунків через систему міжнародних розрахунків SWIFT - це взагалі "ядерний вибух" у російській економіці", - зазначив Козак.

Раніше політолог Дмитро Корнійчук заявив, що після переговорів президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна на Мінських угодах поставлено хрест.

"На Мінських домовленостях та нормандському форматі поставлено остаточно хрест... Ніхто їх виконувати не збирається. Усі розуміють, що Донбас залишиться у статусі Придністров'я на енну кількість років наперед, Крим ніхто віддавати не збирається. Зараз сторони намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації в рамках взаємних домовленостей, і пояснити, чому так вийде", - сказав він.