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"Путін може досягти цілей": журналіст сказав, чи вірить у наступ Росії "Це цілком природно"

В ОРДЛО кожні пів року-рік проходять збори резервістів, повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" журналіст, член української делегації в ТКГ з питань Донбасу Сергій Гармаш.

"Мобілізації там немає. Це різні речі. Я думаю, що те, що там відбувається, пов'язане з тими міжнародними процесами, що відбуваються. І вкладається в канву російської політики створення напруженості на тлі якихось дипломатичних переговорів", - сказав він.

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За словами Гармаша, президент Росії Володимир Путін може досягти всіх цілей, які зараз висуває, іншими шляхами:

"Це цілком природно, але сказати, що це є підготовкою великомасштабного наступу Росії... Я не вірю у великомасштабний наступ Росії та вважаю, що він не потрібний Путіну. Він може досягти всіх цілей, які зараз висуває, іншими шляхами, не отримавши за це санкційного тиску. Навіть невступу України до НАТО може добитися ескалацією конфлікту на Донбасі або "тіньовими" домовленостями з якоюсь країною-членом НАТО. Все, що відбувається, – це якоюсь мірою блеф. І Путін, на мою думку, вирішує завдання удару у відповідь по Заходу іншими шляхами. Але у нього буде виправдання – "я намагався з вами домовитися, а у мене не вийшло. Тому я дію ось так в Україні".

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що Росія почала перекидати на кордон з Україною військові вертольоти, що можна розцінювати продовженням підготовки до нападу. З посиланням на неназваних американських чиновників, видання повідомляє, що Кремль через погоду переніс ймовірне вторгнення в Україну ближче до весни.

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".