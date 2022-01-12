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Переговори показують єдність США та Європи - Гармаш про діалог між НАТО та РФ Росія у разі прямої агресії зіткнеться з реакцією не лише Америки, а й усього цивілізованого світу, вважає журналіст

Переговори в Брюсселі між РФ і НАТО усувають можливість прямої агресії Росії проти України. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член української делегації у ТКГ з питань Донбасу Сергій Гармаш.

"Позитивний результат у тому, що ці переговори показують єдність США та Європи (НАТО), тож Росія у разі прямої агресії зіткнеться з реакцією не лише Америки, а й усього цивілізованого світу", - сказав він.

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Також Гармаш розповів про ризики для України у переговорному процесі між Альянсом та Російською Федерацією:

"Вчора (11 січня, - ред.) посол США в НАТО Джулліана Сміт заявила про те, що вони хочуть бачити повне виконання Мінських угод та відведення військ від українських кордонів. Я думаю, що США в цьому питанні можуть тиснути й на Україну, тому важливо розуміти, що означає "повне виконання". Ми ж пам'ятаємо, що нещодавно пані Вікторія Нуланд (заступник держсекретаря США з політичних питань, - ред.) говорила про якусь автономію Донбасу, чого немає в Мінських угодах".

На його думку, "дипломатичні процеси, які зараз відбуваються, усувають можливість прямої агресії, але посилюють можливість деструктивних дій РФ всередині України":

"Росія може спровокувати ситуацію, як у Казахстані чи Білорусі. Путін, не отримавши від Заходу того чого хотів, почне мстити на нашій території".

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що Росія почала перекидати на кордон з Україною військові вертольоти, що можна розцінювати продовженням підготовки до нападу. З посиланням на неназваних американських чиновників, видання повідомляє, що Кремль через погоду переніс ймовірне вторгнення в Україну ближче до весни.

Політолог Кость Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що від засідання комісії Україна – НАТО у Брюсселі не варто очікувати на серйозні рішення.

"Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на межі фолу", блефує, тому що чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.