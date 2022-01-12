13:20, Сьогодні

"Для Росії важлива не ціль" — політолог про засідання Ради НАТО-Росія "Країни НАТО не підуть на поступки"

На засіданні Ради НАТО-Росія 12 січня в Брюсселі не буде знайдено якийсь компроміс. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Богдан Петренко.

"Для Росії важлива навіть не ціль, а сам процес, в якому на них звертають увагу, їх визнають, їх беруть до уваги, їх слухають, з ними ведуть перемовини. Для самого Кремля це надзвичайно важливо в контексті збереження легітимності всередині країни. Ми розуміємо, що лише зовнішні загрози - це те, що об'єднує різноманітний російський народ у межах єдиної країни", - сказав він.

Читайте також: "У Конгресі багато ініціатив": дипломат про новий формат "НАТО+" для України

"З цієї точки зору Російська Федерація не налаштована на будь-які компроміси. Ба більше, будь-які компроміси щодо цих принципових позицій призведуть до того, що довіра до самого Кремля всередині Росії знижуватиметься. Так само знижуватиметься довіра до Кремля серед російських сателітів, бо вони розумітимуть, що Кремль слабкий", - розповів політолог.

За його словами, треба також розуміти, що країни НАТО не підуть на поступки, які були запропоновані Росією:

"Найімовірніше, ми отримаємо те, що отримали після зустрічі російських та американських представників, тобто констатацію позицій. Якась ще, можливо, буде заява про те, що "сторони розуміють загрози, які існують". Тобто таке, знаєте, масло масляне".

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України. Таку заяву вона зробила у вівторок.

Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.

"Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.