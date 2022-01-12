Засідання Ради НАТО-Росія: у Держдепі розповіли, чого чекають від РФ

Наслідки щодо подальшої агресії проти України будуть дуже серйозними

Засідання Ради НАТО-Росія: у Держдепі розповіли, чого чекають від РФ

НАТО вимагатиме від Росії забрати війська від українського кордону, інакше на Росію чекатимуть серйозні наслідки. 

Про це в ексклюзивному інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" заявила представниця Держдепу США Андреа Калан.

"Потрібно, щоб Росія відвела війська від кордонів з Україною. Ми всі чудово пам'ятаємо, що було у 2014 році. Це все тривожно, що ми бачимо, це створює реальну загрозу. 

Наслідки щодо подальшої агресії проти України будуть дуже серйозними: економічні, політичні. США координуватимуть усі дії разом із нашими партнерами та союзниками", - сказала вона.

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Зазначимо, що 12 січня, вперше за 2 роки, у Брюсселі відбудеться Рада НАТО-Росія. Головна тема: загострення ситуація на українсько-російському кордоні, куди РФ продовжує стягувати свої війська та техніку. 

Нагадаємо також, що 10 січня в Женеві відбувся найважливіший раунд переговорів представників США та Росії, про проведення якого раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві з представниками Росії заявила, що Кремль не має права роздавати Україні та іншим країнам вказівки щодо членства в НАТО.

Джерело Україна 24 Теги Росія НАТО Україна