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Засідання Ради НАТО-Росія: у Держдепі розповіли, чого чекають від РФ Наслідки щодо подальшої агресії проти України будуть дуже серйозними

НАТО вимагатиме від Росії забрати війська від українського кордону, інакше на Росію чекатимуть серйозні наслідки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" заявила представниця Держдепу США Андреа Калан.

"Потрібно, щоб Росія відвела війська від кордонів з Україною. Ми всі чудово пам'ятаємо, що було у 2014 році. Це все тривожно, що ми бачимо, це створює реальну загрозу. Наслідки щодо подальшої агресії проти України будуть дуже серйозними: економічні, політичні. США координуватимуть усі дії разом із нашими партнерами та союзниками", - сказала вона.

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Зазначимо, що 12 січня, вперше за 2 роки, у Брюсселі відбудеться Рада НАТО-Росія. Головна тема: загострення ситуація на українсько-російському кордоні, куди РФ продовжує стягувати свої війська та техніку.

Нагадаємо також, що 10 січня в Женеві відбувся найважливіший раунд переговорів представників США та Росії, про проведення якого раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками переговорів у Женеві з представниками Росії заявила, що Кремль не має права роздавати Україні та іншим країнам вказівки щодо членства в НАТО.