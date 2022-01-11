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Сидіть удома та заощаджуйте продукти: українець розповів про евакуацію з Казахстану "Жодної допомоги нам ніхто не надавав"

Про те, як відбувалась евакуація українських громадян з охопленого протестами Казахстану, розповів в ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" евакуйований з країни українець Олег Шуляк.

"Жодної допомоги нам ніхто не надавав. Спасибі насамперед хочу сказати своїм друзям з Киргизії, які забезпечили мене та групу, з якою я евакуювався, зв'язком, транспортом. Наш уповноважений, до якого я звернувся за порадою, сказав мені сидіти вдома, економити продукти, і на цьому все" - сказав він.

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Разом з Олегом в Україну повернулися ще 8 людей. Усім необхідним їх забезпечували друзі українця. З консульства Олегу зателефонували, коли літак приземлився у Києві.

"Не було інтернету, зв'язку. Нас забезпечили супутниковим зв'язком, транспортом. Ми доїхали благополучно до Киргизії, там переночували й вирушили до Києва", - повідомив він.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору колективної безпеки через протести у своїй країні. Він попросив у Росії та інших союзників по ОДКБ "надати допомогу Казахстану у подоланні терористичної загрози". У відповідь ОДКБ направила до Казахстану літаки з підрозділами ПДВ.