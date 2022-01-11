19:03, Сьогодні

Стратегія Москви – створення нестерпних умов для неугодних Кремлю людей, вважає Пономарьов Кремль намагається витіснити з РФ діячів культури та ЗМІ, які формують громадську думку, повідомив Пономарьов

Російська влада розгорнула кампанію з вигнання з Росії діячів культури та ЗМІ, які не поділяють позицію Кремля. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній депутат російської Думи Ілля Пономарьов.

"Зараз у Росії йде нова хвиля проти різних діячів культури. Нещодавно Марат Гельман, відомий галерист, якого добре знають і в Україні, отримав статус іноземного агента. І Віктор Шендерович (російський публіцист і журналіст – ред.) разом з ним отримав статус іноземного агента. У різних людей є різний поріг чутливості. Зрозуміло, що стратегія Кремля спрямована на те, щоб ці люди поїхали. У цьому сенсі Шендерович робить саме те, про що його просить Москва. Я не можу ніяк засуджувати людину, яка не є професійним революціонером, політиком, і яка є письменником, гумористом, сатириком. Звичайно, він не хоче сидіти у в'язниці, я його повністю розумію і його рішення поважаю", — сказав Пономарьов.

Він повідомив, що сьогодні російська влада формує стратегію, згідно з якою з Росії повинні виїхати всі діячі культури та ЗМІ, що впливають на неугодну Кремлю громадську думку.

"Завдання (Кремля - ред.), щоб людина не з'являлася на території Росії. Як і з вашим покірним слугою (Пономарьов має на увазі себе - ред.). Але там для мене трохи інший поріг чутливості. Тому їм довелося довести цю кримінальну справу до кінця. Але до такого кінця, щоб його підвісити, щоб ніколи не сталося суду, щоб постійно тривав термін давності, щоб людина не могла приїхати в країну. Ось для Шендеровича вистачило стільки-то, для мене буде стільки-то, для Гаррі Каспарова щось третє, а деякі, як Олексій Навальний, все одно повертаються і йдуть до в'язниці", — зазначив політик.

Він також повідомив, що під прицілом російської влади ті, хто намагається заявляти думку, протилежну думці Кремля. За словами Пономарьова, процес цей може тривати довго.

"Це нескінченний процес. Як тільки хтось висовується - його відразу ж "закатують". Ми розуміємо, що на передньому фланзі зараз, напевно, знаходяться саме діячі культури та ЗМІ. Тобто ті люди, які досі безпосередньо в політиці не брали участь, водночас вони є лідерами суспільних думок", — сказав він.

Нагадаємо, російський публіцист і письменник Віктор Шендерович раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що він виїхав з РФ через загрозу кримінального переслідування.

"Я зможу повернутися на батьківщину не раніше, як правоохоронці почнуть ловити Євгена Пригожина (бізнесмен, "кухар" Володимира Путіна — ред.), за заявою якого я й став втікачем. Суть у тому, що я назвав Пригожина в ефірі радіо "Ехо Москви" карним злочинцем і вбивцею. У цивільному суді в Петербурзі, який тільки закінчився, я наполягав, що я лише озвучив вже теперішню його репутацію. У кремлівського кухаря пана Пригожина немає жодної іншої репутації. Він не задовольнився штрафом у 100 тисяч рублів, прийшла апеляція, що йому хочеться більше грошей з мене отримати. Він не задовольнився цивільним позовом і подав заяву про наклеп, а це вже кримінальна справа, і я будь-якої миті можу опинитися в ув'язненні. Тому я прийняв рішення на якийсь час покинути Росію", — сказав він.