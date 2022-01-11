18:55, Сьогодні

Не досягнуть свого: американський політик про переговори Росії з США Джон Гербст висловився про переговори у Женеві

Переговори представників Росії та США, що відбулися в Женеві 10 січня, прокоментував у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експосол США в Україні Джон Гербст.

"Росія трішки відступила у цих переговорах. Якщо останні 6-7 тижнів риторика РФ щодо Заходу була дуже жорсткою, то оцінка Рябкова (заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков,-ред) після переговорів була м'якшою. Це не означає, що Кремль змінив свою позицію, але трохи відступив", - сказав він.

Також Герст розповів про перспективу нової зустрічі між президентом США Джо Байденом та головою Кремля Володимиром Путіним:

"На мій погляд, такі зустрічі дуже важливі для Путіна. Мені здається, що Москва не доб'ється від Європи того, чого вона хоче на цих переговорах (у Женеві, - ред.) і, можливо, після цього вони ще раз попросять про зустріч з Байденом".

Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбувся головний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про перспективи подальших переговорів між РФ та США.

"Головним підсумком переговорів є те, що США заявили, що подумають над продовженням цього формату переговорів. Жодних конкретних рішень ми не побачили, спільного комюніке не було. Абсолютно точно договір зі США, який їм пропонувалося прийняти з дикими статтями, не прийнятий, не погоджений. Йшлося про Україну, але є й заява, що без України питання її членства в НАТО США вирішувати не будуть. Звичайно, публічні заяви не зобов'язують. Переговори Росія-НАТО я теж прогнозую, що ні до чого вони не приведуть. І третє, щось обговорюватимуть в ОБСЄ. Швидше за все, результатом стане продовження переговорів у якомусь форматі.

До того ж, були дві важливі речі. По-перше, Москва заявляла, що збирається застосовувати принцип взаємності, а США наполягали на тому, якщо ви хочете про щось домовитися, то робіть щось, наприклад, деескалацію біля кордонів України, а ми далі вестимемо переговори про демілітаризацію якихось зон у східній Європі, наприклад. І друге — Рябков заявив після закінчення, що Росія не має наміру вторгатися в Україну. Це точно йому сказали, що треба сказати. За цим нічого не стоїть, вторгнутися вони й так можуть, але якщо така заява є, то Москва вирішила маневрувати, а не розривати перспективи подальших переговорів. Поки, я думаю, тривають конфіденційні переговори щодо Мінських угод, але щодо демілітаризації зон НАТО до рівня 1997 року у Москви все погано, тут їхні перспективи слабкі", — сказав він.