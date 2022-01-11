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"У Конгресі багато ініціатив": дипломат про новий формат "НАТО+" для України "У цьому наборі прослідковуються дві речі"

Всі ініціативи, які йдуть від США, привертають дуже велику увагу українців. Про це сказав в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Валерій Чалий.

"Я думаю, що всі ми дивимося на те, як Україні можуть допомогти подолати російську агресію та деокупацію в майбутньому Криму та Донбасу. Всі ініціативи, які йдуть від США, привертають дуже велику увагу українців. Але я скажу, що треба розрізняти часто ініціативу та реальні дії. У Конгресі багато ініціатив... У цьому наборі прослідковуються дві речі. По-перше, не зашкодити переговорам. У цьому контексті є мінуси, тому що, наприклад, демократи виступили з ініціативою не накладати санкції на "Північний потік-2"... Мені така позиція не подобається абсолютно", - сказав він.

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"А от в чому вони підсилили тиск, то це в наданні нам збройної допомоги. Попри те, що це зараз стоїть на певній паузі, є така інформація, що багато питань просто поставлені на паузу до певного моменту. І 200 млн додаткової військової допомоги Україні, і такі ініціативи щодо підсилення воєнно-політичної, військово-технічної підтримки", - розповів Чалий.

На його думку, треба оцінювати лише тоді, коли ця ініціатива стане вже законом:

"Тому що кожен законопроєкт такого роду має пройти кілька стадій - він вноситься в комітет, голосує комітет, потім голосує палата, потім голосує верхня палата, потім підписує президент. Поки всі ці стадії минуть, пройде багато часу. Реалії в тому, що нам сьогодні потрібна допомога від США новітніми системами озброєння. Прямо сьогодні. Це система протиповітряної оборони, протиракетної оборони, контролю нашого суходолу, допомога в розробці ракетної зброї - нашої, внутрішньої - і, власне, програми тренінгу, які ми на сьогодні маємо. Що таке "НАТО+"? Для мене, відверто кажучи, це не дуже зрозуміло. "НАТО+" - такого формату не існує насправді".

Нагадаємо, американські конгресмени від Республіканської партії зареєстрували законопроєкт, який оголосить Україну "країною НАТО плюс" і полегшить надання збройної та безпекової допомоги в разі військової агресії.

Автори законопроєкту стверджують, що визнання за Україною статусу "країни НАТО+" уможливить швидке ухвалення рішень про надання та продаж американських оборонних товарів та послуг. Зокрема, за словами співавтора законопроєкту Майка Роджерса, ця норма стосується надання протикорабельних та протиповітряних засобів оборони.

Також цим законопроєктом пропонують створити механізм швидкого запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" у разі повномасштабного вторгнення Росії до України. Автори законопроєкту переконані, що таким чином назавжди заблокують його введення в експлуатацію.

Також, у разі ухвалення США зобов’язані розглянути й проголосувати питання, чи надати Росії статус країни-спонсорки міжнародного тероризму.