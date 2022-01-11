18:47, Сьогодні

Росії відповіли їхньою мовою — дипломат про жорстку заяву євродепутата Руслан Осипенко прокоментував обмін репліками з боку Росії та Заходу

Обмін жорсткими заявами між Росією та Заходом прокоментував у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Я думаю, Росія в принципі отримала те, на що вона заслужила. Потрібно виходити з цієї точки зору. Росія нахабно поводилася до переговорів, і навіть на брифінгу після переговорів Рябков (заступник міністра закордонних справ Росії — ред.) також продемонстрував себе як не дипломат. У дипломатичній формі, але не дипломатичні речі говорив про Захід і таке інше. Висловлюючись таким чином, вони отримують на тій самій ноті, як кажуть дипломати, reciprocity — взаємність. За формою використовували те, що розуміють росіяни. Вони розуміють ось таку мову. Коли їм дають відсіч, вони зупиняються і починають думати, що як говорити", — сказав він.

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Осипенко пояснив, що означає посилення заяв сторін.

"Напередодні конфліктних подій завжди йде загострення риторики, загострення в інформаційній та інших сферах. Це ознака того, що триває загострення та поглиблення кризи у відносинах Росії та Заходу. Для нас, по суті, навіть у вдалих переговорах, на яких США дали відсіч Росії та її намірам, таки є небезпека. Наслідки можуть бути несиметричними. Ми знаємо, що Росія підготувала законопроєкт, щоб визнати ЛДНР окремими державами. Тому варто очікувати на загострення ситуації несиметричними методами. Захід та Росія розмовляють різними мовами. Росія досі говорить мовою ХІХ століття, тобто зонами свого впливу. Ця риторика демонструє, що Росія розглядає колишні країни СРСР як свою зону впливу, в яку не можуть втручатися НАТО і таке інше. Водночас НАТО розглядається як незалежні країни. Якщо Москва не визнає Україну незалежною, то НАТО визнає, говорить про те, що потрібно дотримуватися договорів, на Україну поширюється міжнародне право. А Росія каже: ні, не поширюється, це зона нашого впливу, ви маєте залишити Україну нам. Ця дискусія продемонструвала, що Захід та Росія на різних позиціях, тому конфлікт поглиблюватиметься", — сказав дипломат.

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Нагадаємо, представники Росії та НАТО обмінялися шпильками на адресу один одного. Так, у МЗС Росії назвали НАТО геополітичним проєктом, який захоплює територію пострадянських країн. У відповідь колишній міністр закордонних справ Польщі депутат Європарламенту Радослав Сікорський жорстко відповів Росії.

"Уясни собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим батьком. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами ніхто не сумує. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях ", — заявив Сікорський.