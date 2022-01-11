18:06, Сьогодні

Новий формат "НАТО+" для України: політтехнологиня прояснила ситуацію "Але є стандартна процедура вступу до НАТО"

Пропозиція США Україні щодо формату "НАТО+" є ініціативою американських політиків, які просувають своє виробництво та техніку. Таку думку в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловила політтехнологиня Катерина Одарченко.

"Важливо, що ми почули про цей формат не від Столтенберга (генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг - прим. ред.), офіційних керівників НАТО, а від політиків США... Це ініціатива американських політиків, які просувають дійсно своє виробництво та свою техніку. Як на мене, якби було бажання посилювати нашу оборонну сферу... Я це сприймаю, зокрема, як піар американців, як ініціативу, яка обговорюватиметься в дискусіях із Путіним", - заявила політтехнологиня.

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"Але є стандартна процедура вступу до НАТО – це план дій щодо членства, виконання цього плану і потім - голосування за членство. Це довготривалий процес. У нас великі частини промислових територій з великою кількістю населення перебувають під анексією чи військовою агресією Росії. Тому процес нашого вступу до НАТО не буде настільки швидким. І будь-які розширені програми діяльності НАТО чи ініціативи щодо надання додаткової допомоги - це крапля в морі та, на жаль, не допоможе нам у разі військової агресії Росії, якщо вона перейде в більшу форму ескалації", - розповіла вона.

Нагадаємо, американські конгресмени від Республіканської партії зареєстрували законопроєкт, який оголосить Україну "країною НАТО плюс" і полегшить надання збройної та безпекової допомоги в разі військової агресії.

Автори законопроєкту твердять, що визнання за Україною статусу "країни НАТО+" уможливить швидке ухвалення рішень про надання та продаж американських оборонних товарів та послуг. Зокрема, за словами співавтора законопроєкту Майка Роджерса, ця норма стосується надання протикорабельних та протиповітряних засобів оборони.

Крім цього, цим законопроєктом пропонують створити механізм швидкого запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" у разі повномасштабного вторгнення Росії до України. Автори законопроєкту переконані, що таким чином назавжди заблокують його введення в експлуатацію.

Також, у разі ухвалення, США зобов’язані розглянути й проголосувати питання, чи надати Росії статус країни-спонсорки міжнародного тероризму.