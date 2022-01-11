17:18, Сьогодні

Росія програла простір СНД та Україну — політичний експерт "Війна всім українцям розплющила очі"

У 2021 році рівень комунікацій між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським був надзвичайно потужним. Про це сказав у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Антон Кучухідзе.

На його думку, результат цього – нова поглиблена хартія про стратегічне партнерство, яка більше уваги приділяє питанням безпеки.

"Очевидно, що попередня хартія не зважала на російську агресію, а нова хартія враховує. Заяви пана Байдена під час телефонної розмови з президентом України про те, що нічого про Україну без України, Блінкен 7 січня каже, що нічого про Україну без України, пан Столтенберг учора на брифінгу після засідання комісії Україна-НАТО сказав: "Ми ведемо діалог із Росією під час консультацій з українською стороною". Тобто жодної "зради" немає, все нормально, давайте дивитися на позиціонування пана Байдена. Перед переговорами з Путіним він сказав: "Я представлятиму позицію США, наших союзників щодо НАТО і наших партнерів". Малися на увазі Україна та Грузія", - сказав він.

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На його думку, в Росії запізнилися з цією риторикою:

"Якщо дивитися на останні 30 років, коли відбувалося розширення НАТО, то більшість держав Центральної та Східної Європи стали членами НАТО, тому що те, що вони роблять у Грузії та Україні, могло відбуватися якраз у державах колишнього Варшавського договору - і добре, що є така парасолька безпеки, яка стримала російську агресію. Росія фактично програла цей простір, вона програє простір СНД. Україну вони втратили. Війна всім українцям, які навіть лояльно ставились до Росії, відкрила очі, що удар від нашого сусіда може бути в найнеприємніший момент".

Нагадаємо, політолог Кость Бондаренко заявив, що від засідання комісії Україна - НАТО у Брюсселі не варто очікувати серйозних рішень.

За його словами, зокрема, Захід не наважиться підписати документ, що заблокує вступ України до НАТО.

"Підписання такого документа - нонсенс. Але джентльменські домовленості щодо питання про ненадання ПДЧ Україні - таке може бути, й частково посприяє певній розрядці. Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на грані фолу", блефує, бо чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.